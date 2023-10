Von Stefanie Witterauf

Seit 1998 verkaufte Anke Wasser, 60, in ihrem Laden "Bugs" Kleidung, Schmuck, Hüte und Schuhe für Subkulturen mit verschiedenen Stilrichtungen. Die Ware hat sie auf Messen für alternative Mode in London, Las Vegas, Frankfurt und Bologna ausgesucht und in ihrem Laden in der Thalkirchner Straße, Ecke Müllerstraße angeboten. Ende September hat Wasser ihr Geschäft geschlossen, das für sie vielmehr ein Treffpunkt war.