Eigentlich ist Halloween ein Spaßverderber: Kürbissuppe – meistens fad. Hirnfressende Zombies – geschmacksverirrt. Sexy Hexen – waren schon bei Ottfried Preußler was für kleine Kinder. Und überhaupt: In der Nacht der verschmierten Schminke ist ohnehin um 2 Uhr Schluss, denn dann ist längst Allerheiligen und das ist ein mit Tanzverbot belegter katholischer Feiertag. Da versteht die bayerische Staatsregierung keinen Spaß.

Nun ist Halloween aber auch ein ziemlich unheimliches Festchen. Der große Kürbis, auf den einst Charlie Brown von den „Peanuts“ im Acker wartete, hat offenbar große Macht über die westliche Welt gewonnen. Also ehrt man ihn, den orangefarbenen Grinsekopf (nein, nicht Donald Trump), auch hierzulande – und natürlich längst nicht nur die Kinder mit Spinnen-Bastelei und Süßigkeiten-Beutezug in der Dämmerung. In München erfüllt Halloween die Kostümierungssehnsucht zwischen Trachtenkarneval auf der Wiesn und Fasching. Da simmer dabei, da bibbern alle mit. Und spätestens wenn beim „Halloween-Spaziergang für Hunde und ihre Menschen“ (dogbound.de) mit einer zertifizierten Hundetrainerin im Perlacher Forst der Werwolf im Pekinesen geweckt wird, ahnt man: Kann vielleicht doch ganz lustig werden.

Die großen Halloween-Partys

„Münchens größte Halloween-Party“ steigt im Club Mint. Schreibt zumindest das Mint und verweist auf die bei Kürbis-Sausen üblichen „Horror-Specials“ wie „blutige Welcome-Shots“, „schaurige Deko“, „erschreckende DJs und Animation“ und „gratis Süßes und Saures“ (immerhin!). Auch steigt in dem Schwabinger Club (Leopoldstraße 25) eine „Wahl des besten Halloween-Kostüms“, worauf an dieser Stelle der Hinweis erfolgen muss: Wer nicht am 31. Oktober (oder schon am 29. oder 30.) an Münchens krassestem Monster-Masken-Laden, dem Halloween-Gore-Store an der Müllerstraße, lähmende Stunden lang Schlange stehen möchte, soll sich bitteschön früher mit Teufelshörnern oder Narben-Aufklebern eindecken.

Vermutlich gibt es aber noch größere Partys: Heiße Favoriten sind „Smells Like Halloween“ im Labyrinth des Backstage (Reitknechtstraße 6). Hier wird in sechs Areas gefeiert: etwa mit Deathcore im „Corpse Club“, mit Emo und Punk im „Slaughter Studio“ oder bei der Horrorfilmnacht auf der „Bloodstage“.

Schon von der Größe der Hallen dürfte Münchens Riesenclub Neuraum (Arnulfstraße 17) mit seiner „Bloody Dark Romance“ Grusel-Gigantomanie bieten: Auf fünf Tanzflächen gibt es alles von R’n’B bis – Horror! – Partyschlager.

Der Lust am Verkleiden kann man auch an Halloween nachgehen, wie dieser Rittersmann bei einer Party um Backstage. Foto: Stephan Rumpf

Aber das sicher größte Angebot an erschreckendem Allerlei bietet am 31. Oktober das Bergson. In dem denkmalgeschützten Kraftwerk mischen quasi alle beteiligten Anbieter dort mit bei einem „Kulturfestival für alle Sinne“, mal mehr, mal weniger themenbezogen: Es gibt eine „spooky“ Hörspiel-Story über diesen einstigen Lost Place, ein True-Crime-Konzert über Tschaikowskys Tod, eine Kinderoper mit Fledermaus, im Comedy-Club Lucky Punch ein Halloween-Special. Und es spielen Metalbands wie Howling Like Wolves, der tschechische Literatur-Star Jaroslav Rudiš liest aus seinem Roman „Wo die Toten sprechen“, und im Atrium steigt eine hallenhohe Party mit Hits der Achtziger bis 2000er.

Münchens „gruseligstes Halloween-Happening“ verspricht das Container Collective im Werksviertel – drinnen und draußen öffnen sich „Höllenpforten“ zu Live-Musik, blutigen Drinks und creepy Imbiss.

Die Wahl der Qual fällt schwer angesichts der Maskenfülle im Halloween-Laden in der Müllerstraße 54. Foto: Florian Peljak

Auch andere Locations nutzen die Zeit bis zum Tanzverbot um 2 Uhr: Beziehungsweise öffnet das P1 sein „La Maison Gothique“ schon am 30. und bringt am 31. alles zu Ende; und im Nachtwerk Club zieht man Halloween sogar um eine ganze Woche vor für die Rockparty mit eigenem Friedhof (24.10.). Andernorts feiert man wie üblich samstags, nur halt düster-bunt dekoriert: im Substanz zuerst mit Burlesque-Tanz, dann mit jeglicher Partymusik „außer Schlager“. Ebenso öffnen Crash, die Boazn unter der Ludwigsbrücke und das Maxe Belle Spitz (am alten Nord-Friedhof).

„Halloween XXL“ wird auf der Praterinsel zelebriert – in der „Latino Edition“ mit höllisch heißen Rhythmen im „La Mansión de los Demonios“. Im Hansa 39 im Feierwerk bleiben die „Mittelstufler“ (die bis 17-Jährigen) unter sich, im Parkcafé die Kostümnarren – denn hier lädt die Faschingsgesellschaft Narrhalla zu „Halloween Supreme“. Der Horror des Alleinseins soll im Palais Club bei „Münchens größter Halloween-Single-Party“ beim Speed-Dating, an der Bar oder auf dem Dancefloor beendet werden.

Queere Gruselshows

Die queere Szene verkleidet sich oft und gern und schrill, das ist an Halloween nicht anders. Zur exklusiven, schaurig-schönen Halloween-Show lädt Drag-Star und Gestaltwandlerin Ruby Tuesday in die Drehleier: Der Salon der sündigen Seelen ist eine Show für Erwachsene mit Burlesque, Drag-Kunst, Live-Musik und gepflegtem Horror. Die Gäste sind aufgefordert, in „Untoten-Kostümen“ zu erscheinen.

In den Untergrund am Glockenbach locken die „Münchner Drag Hexen“ Janisha Jones und Pasta Parisa: Im Milla feiern sie ihr „Wigz“-Grusel-Special mit einer extravaganten Show von internationalen Drag-Artists und den Monstern des Hauses sowie einer DJ-Party im Anschluss. Die besten Kostüme werden gelobpreist und prämiert.

„True Crime“ im Sektionssaal

Der schaurigste Ort Münchens? 3000 Präparate umfasst die Sammlung der Pathologie am Klinikum Schwabing. Hier das Skelett des „Finessensepperl“, der im 18. Jahrhundert Liebesbriefe zustellte. Foto: Alessandra Schellnegger

Maskieren verboten, heißt es dagegen im Institut für Pathologie des Klinikums Schwabing. Klare Ansage: „Spannung und Gruselfaktor ja, Kostüm nein! Das heißt, wir möchten eine pietätvolle Atmosphäre und keine schräge Halloween-Party“ (Sonst: kein Zutritt, kein Geld zurück, arrivederci!). Also, was ist da los: Erst besichtigt man die kalten Räume des Leichentraktes, auch bisher nicht zugängliche wie den Einsargraum der Bestatter; danach zeigt Leichenpräparator Alfred Riepertinger im Sektionssaal bisher nicht ausgestellte Präparate und Plastinate rund um Kriminalfälle. Die Besucher haben die Möglichkeit, einige Präparate selbst in die Hand zu nehmen, respektvoll wie die ganze Veranstaltung, versteht sich. Aber: Gruseliger geht’s für den Otto-Normalsterblichen wohl nicht.

Grusel-Arien mit dem Opernstudio

Wo gibt es die gruseligsten Storys seit den Grimm-Märchen? Freilich im Musiktheater, nämlich in Oper, Operette und Musical (aktuell und besonders bucklig: „Der Glöckner von Notre Dame“ im Deutschen Theater). Das Opernstudio präsentiert daher ein Worst-of im Gärtnerplatztheater. Fünf „Königinnen und Könige der Nacht“ aus den Jahrgängen 2025 bis 2027 singen stilvoll kostümiert (gern auch das Publikum) Arien, Lieder, Songs mit Schauergestalten und magischen Wesen wie Hexen, Geistern, Feen, Vampiren, Zauberern und Untoten. Das Programm bleibt bis dahin im Dunkeln. Ein Tipp wäre die Psycho-Mord-Anstiftung „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ aus der „Zauberflöte“ oder die Teufelsbeschwörung (der schwarze Jäger Samiel) in der Wolfsschlucht-Szene des „Freischütz“.

Freakshows im Zirkus

Früher gingen die Menschen auch zum Gruseln in den Zirkus, denn da wurden zum Teil Menschen ausgestellt, deren Körper und Fähigkeiten weit von der Norm abwichen. Heute macht man das freilich nicht mehr. Die „Freakshow“ in der Artistenkuppel Pepe Dome im Ostpark ist daher „mit einem Augenzwinkern“ zu verstehen. Staunen kann man im „Samhaim Zirkus“ natürlich immer noch: In „düsterer Jahrmarktsatmosphäre“ trifft einen ganzen Nachmittag lang außergewöhnliche Artistik auf „sonderbare Figuren“, überraschende Bilder und Momente, bei denen man nicht immer sofort weiß, ob man staunen, lachen oder sich lieber noch einmal umdrehen sollte.

Einen begehbaren Horrorfilm kann man in der Bavaria Filmstadt erleben. Foto: Robin Stumpf

Auch das GOP Varieté hat sich für seine beiden Vorstellungen an Halloween etwas einfallen lassen: Die Revue „Circus“ ist zwar nicht besonders schockierend, dafür gibt es ein Menü mit besonderen Leckereien wie Gemetzeltes vom Vampir, Schimmelpilz und Blutkonserven-Kartoffel-Erbsen-Massaker. Und im GOP-Foyer bauen die Experten der Bavaria Filmstadt eine Gruselwelt auf. Dass die das können, zeigen sie ständig in ihrem Hauptquartier im Geiselgasteig bei ihrer „Spooky Tour“, einem „Horror-Film zum Mitlaufen“ mit sieben Stationen wie der verlassenen Geisterbahn „Freak Ride“ oder dem Ecape-Room „Mørkheim“ (man kann sich auch als Live-Erschrecker bewerben), alles erst ab 16 Jahren. Am 24. Oktober geht es in der Bavaria beim großen Kürbisfest „Happy Halloween für Groß und Klein“ etwas weniger schaurig zu.

Der Horror im Kino

Horror ist das Hauptgeschäft der Museum-Lichtspiele. Im 50. Jahr nun schon läuft dort durchgehend die „Rocky Horror Picture Show“, diese gruselig-glamouröse Verneigung vor der B-Movies-Ära. Das passt umso besser zu Halloween, weil die treuen Fans gern in Straps und Glitzer verkleidet kommen – so freilich auch am Samstag, 31. Oktober.

"Don't dream it - be it!": Verkleidet besuchen die Gäste die „Rocky Horror Picture Show“ in den Museum Lichtspielen. Foto: Stephan Rumpf

Mal ehrlich: In den Kinos war an Halloween schon mal mehr los. Diesmal machen immerhin die City-Kinos mit, die mit der Reihe „Creepy Crypt“ ohnehin jeden Samstag Horror im Haus haben. Diesmal: „Suspira – in den Krallen des Bösen“. In dem Genre-Klassiker von Dario Argento kommt die junge Ballett-Elevin Suzy aus den USA nach Freiburg – das geht nicht gut aus. Warnung: FSK 18.

Auch in dem Abriss geweihten Mathäser schätzt man noch eine gute Meuchelei: Gleich vier Abende lang zeigt man nach 21 Uhr Filme, bei denen es ums blanke Überleben geht, wie „Other Mommy“, „Terrifier“ (1, 2 und 3), „Clayface“, „Es“, „Resident Evil“ und natürlich die „Rocky Horror Picture Show“ und „Halloween 1“.

Fies feiern mit der ganzen Familie

Familienfeiern sind für viele der Horror. Das muss aber nicht sein, schon gar nicht an Halloween, denn da dürfen sich alle mal programmgemäß so richtig danebenbenehmen. Das geht zum Beispiel in der Paketposthalle bei einem ganzen Halloween-Wochenende. Der Nachtflohmarkt mit Live-Musik am 30. Oktober ist wohl eher für die, die länger aufbleiben dürfen. Aber am Samstag von 9 bis 13 Uhr dann gibt es einen Kinderflohmarkt mit Geisterbahn, Schminken und Tom Clown. Abends dann eher wieder für die Alten: Blues-Nachtflohmarkt und Bollywood-Halloween.

Zwei große Einkaufszentren locken auch Familien an Halloween. Im Forum an der Schwanthalerhöhe gibt es vom 23. bis 31. Oktober eine „Spooky Atmo“ mit „Friedhofs-Feeling und Grabsteinen“ und Kinderbetreuung. Höhepunkt: die Kinderdisco mit „gruseligen Showacts“ und „gratis Knicklichtern“ im Untergeschoss am 31. von 13 bis 19 Uhr.

Die Pasing Arcaden setzen auch auf Kundenfang mit Spinnennetz (26.-31.10.): Da gibt es ein Kids-Labyrinth, einen Riesenkürbis mit Schätz-Gewinnspiel und als Highlight am 30. Oktober eine „Lange Shoppingnacht“ bis 22 Uhr unter anderem mit Silent Disco von Radio Energy und Makramee-Halloween-Workshop vor dem Aldi. Bibber!

Wo sonst die Großen abstürzen, dürfen sich am 31. Oktober die kleinen Monster (ab drei Jahren) austoben: Im Nachtgalerie-Event-Gelände (Landsberger Straße 185) steigt von 13 bis 18 Uhr das große „Family Halloween“: mit Kinderdisco, professionellen Erschreckern, Schatzjagd, Maskenbasteln, Bobby-Car-Rennen, Feuershow, Outdoor-Friedhof und viel Grusel-Gaudi auf mehreren Ebenen. Angeblich „ohne Zusatzkosten“ und mit Getränkepreisen, die einen nicht das letzte Hemd kosten. Der Grusel-Nachwuchs muss schließlich umsorgt werden.