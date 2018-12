13. Dezember 2018, 18:54 Uhr Hallensportprogramm Ticket kaufen und mitmachen

Von Linus Freymark

Von Oktober bis Juli veranstaltet die Stadt München jedes Jahr ihr Hallensportprogramm. Das Angebot reicht von Badminton über Eltern-Kind-Turnen bis Zumba oder Bayerischer Volkstanz. Für die Teilnahme benötigt man ein Freizeitsport-Ticket, das man etwa in der Stadtinformation im Rathaus, bei Verkaufstellen von Münchenticket, in den M-net Shops oder in den städtischen Bildungslokalen kaufen kann. Ein Ticket kostet 3,20 Euro, eine Streifenkarte mit vier Tickets gibt es für 12 Euro. Den Gutschein übergibt man dann in der Sportstunde der Kursleitung, anmelden muss man sich nicht. Jede Sportart wird mehrfach pro Woche an verschiedenen Orten angeboten, meist finden die Sportstunden in Schulen oder städtischen Sportanlagen statt. Für die Teilnahme benötigt man lediglich Sportsachen, für die meisten Gymnastikstunden sollte man eine Matte oder ein Handtuch mitbringen. Alle Informationen zum Freizeitsport gibt es im Internet unter https://www.muenchen.de/freizeit/sport/freizeitsportprogramm.htm