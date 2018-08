24. August 2018, 18:57 Uhr Hallennot Mittendrin ist nicht dabei

Es gibt sehr große Sporthallen in München. Und es gibt sehr kleine. Doch dazwischen klafft eine gewaltige Lücke. Ambitionierte Vereine würden gern ihren Aufstieg planen, doch selbst wenn das sportlich gelänge, hätten sie keine Spielstätte. Vielleicht ändert sich das bald

Von Dominik Hutter

Als die Anfrage zu einem Trainerseminar plus Demospiel im Vorfeld der Handball-Weltmeisterschaft eintrudelte, musste Martin Haider leider passen. Die nötige Kapazität von bis zu 1200 Zuschauern stehe in ganz München leider nicht zur Verfügung, teilte der Bayerische Handballverband seinen verdutzten Kollegen mit - die hatten offenbar gedacht, in einer Stadt dieser Größe wäre das alles kein Problem. Nur: Exakt in dieser Kategorie klafft in der Münchner Hallenszene eine Lücke. Kleinere Sportstätten für maximal 1000 Zuschauer gebe es mehrere, berichtet Haider, der bei dem Sportverband für Mitgliederentwicklung und die Organisation der WM zuständig ist - in Allach etwa, in Milbertshofen oder beim SV 1880 an der Tübinger Straße. Dann aber kommen schon die ganz großen. Und die kommen für derartige Events nicht infrage, weil sie zuschauertechnisch einfach in eine völlig andere Liga gehören: der Audi-Dome (ehemals Rudi-Sedlmayer-Halle) verfügt gleich über 6700 Plätze, die Olympiahalle kommt auf 15 500. Die neue Red-Bull-Arena, die für Eishockey und Basketball gedacht ist, soll Platz für 11 500 Leute bieten und bis spätestens 2021 fertiggestellt sein.

In der Olympiahalle sollen dann auch Spiele der Handball-WM im Jahr 2019 stattfinden, ein solches Ereignis füllt die Riesenhalle im Olympiapark (zugelassen sind dann jedoch nur 12 000 Zuschauer). Zumindest im Vereinsalltag abseits der Großereignisse bringen solche Hallen den Handballern aber nichts. "Es gibt nichts Mittelgroßes", kritisiert Haider. 2350 Plätze wären das Minimum, um die Anforderungen für die erste Bundesliga zu erfüllen. Unmöglich in München, der Aufstieg sei daher praktisch ausgeschlossen.

Die Olympiahalle ist für viele Vereine viel zu groß. (Foto: imago sportfotodienst)

Dabei gebe es durchaus Ambitionen in der Münchner Handballszene, eine Professionalisierung zu wagen, berichtet Haider. Einen Mehrjahresplan für den Aufstieg aufzustellen, Sponsoren zu suchen, Geld in die Hand zu nehmen. Aber ohne eine Halle mit ausreichend großer Tribüne hat das alles keinen Sinn.

Platz für 2500 Zuschauer - das wäre eine sinnvolle Kategorie, finden daher viele Münchner Sportler. Die SPD-Stadtratsfraktion hat bereits einen entsprechenden Prüfantrag für den Bau einer neuen Halle eingereicht. Nach Einschätzung des städtischen Sportreferats kommen für diese Größenordnung prinzipiell vier Sportarten infrage: Handball, Volleyball, Eishockey und Basketball. Wobei Eishockey und Basketball bereits über größere Hallen verfügen: Der Puck wird in der Olympia-Eissporthalle mit ihren knapp 6300 Plätzen bearbeitet, Basketball kann im Audi-Dome verfolgt werden. Für Volleyball, so Referatssprecherin Ursula Oberhuber, gebe es noch keine Erfahrungen, wie sich "ein Hallenbedarf für erstklassige Mannschaften entwickeln könnte". Aktuell kämen in München nur etwa 500 Zuschauer zu den Volleyballspielen. Beim Handball hingegen hält die Behörde in der ersten Liga 3000 bis 4000 Plätze für notwendig. Das hätten Studien ergeben.

Einfach ist es nicht für die Vereine, mit ihren Wünschen durchzudringen, denn mit den aktuellen Zuschauerzahlen lässt sich der Hallenbedarf nur schwer begründen. "Momentan gibt es diesen Ligabetrieb nicht", weiß auch Hermann Brem vom Bayerischen Landessportverband (BLSV). Man müsse aber vorausschauend planen, denn der Bedarf könne sehr schnell entstehen. "Es wäre tragisch, wenn die Vereine sagen, wir wollen bloß nicht aufsteigen, weil wir die Spiele in München gar nicht ausrichten können." Die Sportler bräuchten die Perspektive, um erfolgreicher werden zu können. Das Problem mit der "Lücke" in der Hallenlandschaft bestehe schon seit sehr vielen Jahren, ein Neubau sei fester Bestandteil im Wunschkatalog der Vereine.

Das marode Gebäude an der Eberwurzstraße. (Foto: Robert Haas)

"Eine bundesligataugliche Sporthalle wäre für den Leistungssport eine tolle Perspektive", findet auch SPD-Stadträtin Kathrin Abele, die zusammen mit ihrer Kollegin Verena Dietl den Antrag eingereicht hat. Demnach soll die Verwaltung zunächst den Bedarf für eine 2500-Zuschauer-Halle prüfen, einen Standort suchen und auch ein Betriebskonzept ausarbeiten, damit alles möglichst wirtschaftlich abläuft. Dietl zufolge müssen Münchner Vereine für große Spiele derzeit bis nach Augsburg ausweichen. Die SPD hat für eine neue Halle vor allem die Sportarten Handball, Volleyball und Hockey im Blick. In diesen Disziplinen könnten Münchner Mannschaften perspektivisch bis in die erste Bundesliga aufsteigen.

In einer Stadt, in der große Wohnungsnot herrscht, dürfte die Suche nach einem neuen Standort nicht einfach werden. "Es gibt nicht viele Möglichkeiten", weiß Brem. Man könne entweder eine bestehende Halle ausbauen, einen komplett neuen Standort für einen separaten Neubau auswählen oder aber das ganze in ein größeres Neubauprojekt einbinden. Wie in Freiham zum Beispiel, wo einst im neuen Sportpark eine Halle exakt dieser Größenordnung entstehen sollte. "Das war unser Wunsch", erinnert Brem, das Konzept nannte sich damals "Halle 2000". Allerdings habe die Verwaltung erst einmal den Bedarf klären wollen. Streng genommen müsste also der erste Schritt des SPD-Prüfantrags bereits in Arbeit sein.

Sorge, dass die Investition letztlich ins Leere läuft, hat Brem nicht. Es sei schwer vorstellbar, dass der Neubau nicht optimal ausgenutzt wird. Es herrsche kein Mangel an Vereinen oder Veranstaltungen. Zumal die Halle ja auch für andere große Events genutzt werden könnte. Das sieht auch der SPD-Antrag so vor. Dietl hat bereits einen anderen Standort im Auge: Das Gelände des Hockey-Clubs MSC in der Lerchenau, wo seit mehr als zehn Jahren eine marode Halle leer steht.