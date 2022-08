Hallbergmoos:Mann fährt mit gestohlenem Wagen in Hotelfassade

Ein Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Hallbergmoos in eine Hotelfassade gefahren. Dabei wurde der 21-Jährige nach Angaben der Polizei verletzt. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Weil zunächst befürchtet wurde, dass das Hotel an der Ludwigstraße in der Nähe des Münchner Flughafens bei dem Aufprall stärker beschädigt worden sein könnte, war ein größeres Aufgebot von Polizei und Feuerwehr vor Ort. Eine Gefahr für die Hotelgäste bestand jedoch nicht.

Bevor er den Wagen gegen fünf Uhr morgens gegen die Fassade des Hotels fuhr, hatte der 21-Jährige den Seat laut Polizei an einem Arbeiterwohnheim in Eching gestohlen, in dem er selbst auch lebt. Es wurde ein Bluttest durchgeführt, da der Verdacht besteht, dass der Fahrer alkoholisiert gewesen sein könnte und er daher offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.