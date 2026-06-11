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ArchitekturZimmer auf Zeit – das Zuhaus in Haidhausen

Lesezeit: 4 Min.

Zwei Jahre lang dauerte der Genehmigungsprozess, bis Architekt Clemens Hoyer seine Konstruktion in Haidhausen aufstellen durfte.
Zwei Jahre lang dauerte der Genehmigungsprozess, bis Architekt Clemens Hoyer seine Konstruktion in Haidhausen aufstellen durfte. Robert Haas

Auf Stelzen über Fahrradständern hat Clemens Hoyer ein rosafarbenes Holzhaus an der Münchner Metzstraße aufgestellt, das man kostenlos nutzen kann. Wie er darauf kommt und was die Menschen in dem Häuschen machen.

Von Anna Bolten und Anna-Maria Salmen

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Da steht etwas an der Metzstraße in Haidhausen, das die Aufmerksamkeit der Leute erregt. Über Fahrradstellplätzen am Straßenrand reckt sich dort auf Stelzen ein rosafarbenes Holzhaus in die Höhe. Zwei junge Frauen kommen an diesem Morgen Anfang Juni daran vorbei und schauen hoch auf die Holzkonstruktion. „Da würde ich sofort einziehen“, sagt eine von ihnen im Vorbeigehen.

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