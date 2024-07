Die provisorische Fußgängerzone in der Weißenburger Straße sollte am Montagabend offiziell eröffnet werden. Doch wenige Stunden vor dem Termin muss die Stadt zurückrudern. Wie konnte das passieren?

Von Patrik Stäbler

Dort, wo nun eigentlich die Menschen flanieren sollten, rollt an diesem Vormittag ein Kleinlaster rückwärts durch die Weißenburger Straße. Der Fahrer – durchs offene Fenster hört man ihn fluchen – hat sichtlich Mühe, sein Gefährt zwischen zwei Blumenkübeln hindurch zu manövrieren. Derweil warten mehrere Autofahrer darauf, dass es endlich weitergeht. So weit, so gewöhnlich in der Weißenburger Straße, die zwar eine beliebte Einkaufsmeile in Haidhausen, aber gleichzeitig vom Verkehr gepeinigt ist.