Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, hat dazu eine große Auswahl an Möglichkeiten. Zum bundesweiten Tag des Ehrenamtes am Donnerstag, 5. Dezember, gibt darüber das Caritas-Freiwilligen-Zentrum München Ost einen Überblick. Von 13 bis 17 Uhr beraten Vertreter der Einrichtung und aktive Freiwillige bei einem Informationsstand im Ost-Foyer des Gasteigs, Rosenheimer Straße 5, zu dem Thema. Interessierte erfahren dort, wie und wo man sich in München engagieren kann.