In dieser Seniorenresidenz fühlen sich einige Bewohner nicht wohl, aufs Abstellgleis gestellt. Doch dann wird plötzlich alles anders. Paula Pfitscher taucht auf - und das Leben der Senioren wird ordentlich auf den Kopf gestellt. "In alter Frische" heißt das Stück von Stefan Vögel, das die Südtiroler Volksbühne im Pfarrsaal Sankt Wolfgang, Sankt-Wolfgangs-Platz 9, auf die Bühne bringt. Premiere ist am Freitag, 15. November, 20 Uhr. Regie hat Veronika Jabinger. Weitere Aufführungen: 16. November, 20 Uhr. Am 17. November wird um 16 Uhr gespielt. Die Vorstellungen am 20., 21. und 23. November beginnen 20 Uhr. Kartenreservierungen unter kartenreservierung@suedtiroler-volksbuehne.de oder unter Telefon 0175/326 35 76.