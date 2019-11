Nach einem rassistischen und sexistischen Angriff auf eine Gruppe von Menschenrechtsaktivisten in Haidhausen vor einer Woche erheben nun Opfer und Zeugen Vorwürfe gegen die Polizei. Die alarmierten Beamten seien am Tatort vor einer Bar nahe dem Weißenburger Platz nur zögerlich eingeschritten, obwohl die Opfer weiterhin angepöbelt und bedroht worden seien. Das teilte das Ökumenische Büro für Frieden und Gerechtigkeit mit, das die Menschenrechtsaktivistinnen im Rahmen eines internationalen Fachseminars eingeladen hatte. Nach Darstellung des Büros kauften nach dem Treffen zwei Mitglieder der Gruppe - Geflüchtete aus lateinamerikanischen Staaten und als Referentinnen nach München gereist - Zigaretten in einer nahe gelegenen Bar. Vor dem Lokal pöbelten zwei Gäste die anderen wartenden Mitglieder der Gruppe mit sexistischen Anspielungen auf ihre Transgender-Identität an. Obwohl die so attackierten Opfer sich das verbaten, versuchte laut Ökumenischem Büro einer der Männer eine Transgender-Frau zu begrapschen. Daraufhin seien weitere Männer aus der Bar gekommen und hätten die Gruppe beschimpft und tätlich angegriffen. Eine Person sei vom Wirt des Lokals mit einem Faustschlag verletzt worden, ein weiteres Mitglied der Gruppe habe eine heftige Ohrfeige erhalten.

Die alarmierte Polizei sei erst nach etwa 20 Minuten am Tatort eingetroffen. Dabei seien die Beamten zunächst nicht gegen die mutmaßlichen Täter eingeschritten, obwohl die Opfer auch dann noch verhöhnt, homophob, transphob und rassistisch beleidigt und mit dem Tod bedroht worden seien. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben den schlägernden und pöbelnden Wirt vorübergehend fest. Er sei zu betrunken gewesen, um einen Alkoholtest abzugeben, hieß es in der ersten Stellungnahme des Polizeipräsidiums.

Die Opfer kritisieren nun, dass die Polizei ihnen nur ungenügend Schutz geboten habe. Die Beamten hätten gesagt, sie sollten die Straße in dieser Nacht möglichst meiden, um keinen Anlass für weitere Übergriffe zu geben. Erst auf das Drängen der Opfer schirmten die Beamten nach Angaben der Zeugen die Angreifer ab, bis die Gruppe sich entfernt hatte. "Wir verurteilen die Angriffe aufs schärfste und fordern Konsequenzen", schreibt das Ökumenische Büro. Es sei auch "ein Skandal", dass vonseiten der Polizei "keine adäquate Begleitung angeboten wurde und dass Betroffene auch noch quasi aus dem öffentlichen Raum ausgesperrt werden." Die Polizei teilte am Freitag mit, dass "interne Erörterungen" eingeleitet worden seien, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.