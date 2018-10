15. Oktober 2018, 21:45 Uhr Haidhausen Neu belebtes Motorama

Nicht mehr so viel los wie in den Siebzigerjahren: Das Motorama ist in die Jahre gekommen und soll neu belebt werden.

Die Gazit Germany will neue Wohnungen schaffen - dafür müsste das Einkaufszentrum allerdings höher werden

Von Johannes Korsche, Haidhausen

Das Motorama am Rosenheimer Berg könnte um zwei beziehungsweise drei Stockwerke höher werden. Das zumindest lässt die Gazit Germany, der das Motorama gehört, gerade baurechtlich prüfen. Zwei entsprechende Bauvoranfragen für die Rosenheimer Straße 30 bis 32 liegen dafür gerade bei der Stadtverwaltung. Gibt die Stadt grünes Licht, könnten laut Gazit in den zwei neuen Stockwerken 50, bei der umfangreicheren Variante sogar 75 Mietwohnungen entstehen. Der Haidhauser Bezirksausschuss jedenfalls hat bereits seine Zustimmung signalisiert. Vorausgesetzt, es würde verpflichtend Wohnraum gebaut.

Das Einkaufszentrum Motorama eröffnete im April 1973 als prächtiger Autosalon. 26 Autohändler stellten ihre Prachtkutschen damals Tag und Nacht für Besucher aus: Rolls-Royce, Porsche, Jaguar, Volkswagen, Mercedes und anderes feines Blech. Alles also, was das autoliebende Herz begehrte. Dazu gesellten sich unter anderem Clubs, Arztpraxen, Zoohandlungen und ein Boardinghaus mit mehr als 150 Apartments. Bei der Eröffnung feierten Lokalpolitiker die Aufwertung Haidhausens. Anders als beim umliegenden Viertel schwand mit den Jahren allerdings der Glanz. Momentan versucht Gazit Germany, das Motorama wieder neu zu beleben und neue Shops an den Rosenheimer Berg zu locken.

Während also unten neue Gewerbemieter einziehen sollen, könnten oben neue Mieter einziehen. Andreas Haufert, Geschäftsführer der Gazit Germany Asset Managment, teilt mit, dass die Wohnungen für Ein- und Zwei-Personen-Haushalte gedacht seien. Damit orientierten sie sich an "Struktur und Größe" an den bisherigen Wohnungen im Motorama. Insgesamt würde mit der Aufstockung eine zusätzliche Fläche von etwa 1 400 Quadratmetern oder bei drei neuen Stockwerken von circa 2 100 Quadratmetern entstehen. Für weitere Angaben sei es aber noch zu früh, teilt Gazit mit. Auch wie das Motorama nach der Aufstockung aussehen werde, könne man noch nicht sagen. Man warte zunächst das Ergebnis der Bauvoranfrage ab und erarbeite dann erst einen konkreten Bauantrag.