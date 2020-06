Einen größeren Polizeieinsatz hat ein Beziehungsstreit am Sonntagabend in der Ismaninger Straße in Haidhausen ausgelöst. Laut Polizei hatte ein Mann im Treppenhaus eine 31-jährige, emotional sehr aufgewühlte Frau angetroffen. Sie gab an, zuvor einen Streit mit ihrem 47 Jahre alten Partner gehabt zu haben. Polizisten stellten später Blutspritzer im Türbereich fest, die Frau war allerdings nicht verletzt. In der Wohnung nahmen sie dann den 47-jährigen Mann in Gewahrsam. Er hatte Schnittverletzungen, die er sich offenbar selbst zugefügt hatte, und kam in ein Krankenhaus. Eine Straftat stellte die Polizei jedoch nicht fest.