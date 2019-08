7. August 2019, 21:42 Uhr Haidhausen Mehr Achtung für ein Denkmal

Das denkmalgeschützte Maxwerk nutzen die SWM derzeit nicht, sie halten es allerdings auch nicht in Schuss.

Stadtwerke sollen das Maxwerk endlich sanieren

Bis vergangenes Jahr war die Zukunft des Maxwerks ein Politikum. Alles drehte sich um die Frage: Gastronomie oder nicht? Inzwischen ist es die Gegenwart des ältesten noch laufenden Wasserkraftwerks Münchens, die zu fortlaufendem Schriftverkehr und Debatten führt. Auch weil die Stadtteilpolitiker beim Maxwerk nicht nachlassen. So haben sie auf ihrer Sitzung erneut die Stadtwerke, denen das Maxwerk gehört, aufgefordert, dass die "Außenfassade endlich gestrichen, die Schmierereien beseitigt und die Fenster und Türen ordnungsgemäß saniert werden". Die einstimmig verabschiedete CSU-Initiative will erreichen, dass die "fortgesetzte Vernachlässigung des denkmalgeschützten Maxwerks durch die Stadtwerke unverzüglich beendet wird". Die Stadtwerke reagieren schmallippig. Nur so viel: "Zum aktuellen Zeitpunkt ist keine weitere Nutzung im Maxwerk über die Energieerzeugungsanlage hinaus geplant."

Seitdem die Augustiner-Brauerei nicht mehr mit einer Wirtschaft in das denkmalgeschützte Maxwerk einziehen will, ist die Zukunft des Maxwerks unklar. Umso mehr drängen die Lokalpolitiker darauf, dass die Fassade hergerichtet wird. Das sei völlig unabhängig von einer etwaigen "Zusatznutzung". Der Umgang mit dem Einzeldenkmal "ist befremdlich und bedauerlich", stellen die Lokalpolitiker fest. Zumal sie sich bereits im vergangenem Oktober nah am Ziel sahen. Damals erreichte sie über das Wirtschaftsreferat eine erfreuliche Nachricht: "Wie uns die SWM nunmehr mitteilten, werden sie dem Anliegen, eine Außensanierung des Maxwerks durchzuführen, nachkommen." Neun Monate sind seit der Zusage vergangen.

Doch bisher ist am Maxwerk nichts passiert. Ob sich das bald ändert, ist zumindest fraglich. Denn auch die naheliegenden Fragen bleiben seitens der Stadtwerke unbeantwortet: Was bei der zugesicherten Außensanierung genau erfolgt und wie der Kosten- und Zeitplan aussieht. Es gibt nur die Auskunft, dass man derzeit die Initiative aus dem Bezirksausschuss bearbeite und einen aktuellen Zwischenstand daher nicht liefern könne.