Zum Weltgebetstag am Freitag, 6. März, dreht sich in St. Johannes am Preysingplatz 1 alles um das Themenland Simbabwe. Die Städtepartnerschaft zwischen der Hauptstadt Harare und München besteht seit 25 Jahren. Um 17 Uhr beginnt der Gottesdienst, danach gibt es landestypisches Essen. Stadträtin Gabriele Neff hält einen Impulsvortrag über ihren Besuch in Harare.