Hommage an Hellas

Mehr als 20 neue Filmproduktionen aus Griechenland und Zypern sind während der Griechischen Filmwoche von Donnerstag, 14., bis Sonntag, 24. November, in der Münchner Stadtbibliothek am Gasteig an der Rosenheimer Straße 5 zu sehen. Den Auftakt des Festivals macht "1968", der neue Film von Regisseur Tassos Boulmetis, der 2003 mit dem Drama "Zimt und Koreander" bekannt wurde. Alle Filme werden im Original mit Untertiteln gezeigt. Karten gibt es bei München-Ticket für sieben, ermäßigt fünf Euro. Das ganze Programm der Filmwoche ist im Internet unter www.griechischefilmwoche.de einzusehen.