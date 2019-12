Über die Gesellschaft sprechen, das tun viele. Aber darüber tanzen? Die Münchner Choreografin Simone Lindner verarbeitet in ihrer Tanzperformance "One Day" Fragen zu einer funktionierenden Gesellschaft und der Rolle des Individuums. Woran scheitern wir? Was stärkt uns? Vier junge Tänzer unterschiedlicher Herkunft präsentieren das Stück am Mittwoch, 4. Dezember, am Donnerstag, 5. Dezember, sowie am Dienstag, 14. Januar, jeweils von 19.30 Uhr im "Einstein Kultur" an der Einsteinstraße 42. Der Stil der Performance bewegt sich zwischen klassischem Ballett über Jazz zu Breakdance. Das Stück ist für Jugendliche von 14 Jahren an geeignet. Tickets sind bei München Ticket und an der Abendkasse erhältlich. Eine Reservierung ist per Mail an onedayreservierung@gmail.com möglich.