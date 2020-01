Populisten erstarken, das Vertrauen in die Politik schwindet und die Demokratie gerät unter Druck. Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller und Soziologe Armin Nassehi sprechen bei der Podiumsdiskussion der Münchener Volkshochschule am Montag, 27. Januar, über die aktuelle Situation und wagen auch einen Blick in die Zukunft. Das Podiumsgespräch findet im Bildungszentrum an der Einsteinstraße 28 statt und beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist über die Anmeldestellen der Münchener Volkshochschule unter Nennung der Kursnummer J110140 möglich.