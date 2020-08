Von Jutta Czeguhn, Haidhausen

Während der Recherchen zu seinem großartigen Stadtporträt "Jerusalem" erfuhr der britische Autor Simon Sebag Montefiore von einem erstaunlichen Phänomen, das in der Welt der Psychiatrie als "Jerusalem-Syndrom" bekannt ist. Menschen, die die Heilige Stadt besuchen, werden von einer Art religiösem Fieber erfasst, vom seltsamen Wahn, der Messiah zu sein. "Jerusalem ist einer der wenigen Orte auf der Welt, wo man ,Jesus!' sagt, und sich sechs Leute gleichzeitig umdrehen und angesprochen fühlen", hat Montefiore dann selbst die Beobachtung gemacht. Von intensiven Überwältigungserfahrungen wie dieser, die von einem speziellen Ort ausgehen, berichte auch der französische Schriftsteller Henri Beyle de Stendhal während einer Italienreise 1817. "Ich befand mich bei dem Gedanken, in Florenz zu sein, und durch die Nähe der großen Männer, deren Gräber ich eben gesehen hatte, in einer Art Ekstase. [...]Als ich Santa Croce verließ, hatte ich starkes Herzklopfen; in Berlin nennt man das einen Nervenanfall; ich war bis zum Äußersten erschöpft und fürchtete umzufallen."

Die Brüder Marjano und Denis Kapurani widmen diesem sogenannten Stendhal- Syndrom jetzt eine Schau, in der sie nach dem spirituellen Potenzial von Kunst fragen. Eröffnung der von Tinatin Ghughunishvili-Brück kuratierten Ausstellung ist am Freitag, 4. September, 18 Uhr, in der Jugendkirche an der Preysingstraße 85. Die Brüder, die in Larisa in der griechischen Region Thessalien leben, haben sich für den Weg als Künstlerduo entschieden. Alle Werke von Marjano, Jahrgang 1984, und Denis Kapurani, 1990 geboren, entstehen laut Kunsthistorikerin Ghughunishvili-Brück im intensiven Austausch - von der Idee bis hin zur Realisierung der Kunstwerke und der Wahl des Ausstellungsorts.

Detailansicht öffnen "Musen" aus dem Jahr 2016. (Foto: Denis und Marjano Kapurani/oh)

"In ihrem beinahe symbiotischen Schaffen gibt es ein Leitmotiv beziehungsweise die Überzeugung der spirituellen Bestimmung der bildenden Kunst", so die Kuratorin. Die beiden fühlten sich der christlichen Bildtradition und den Werten stark verbunden, glaubten an die Kraft von Symbolen und zelebrierten deren Intertextualität. "Ihren Schaffensprozess betrachten sie als etwas Heiliges und Kontemplatives", weiß Ghughunishvili-Brück, die sich intensiv mit der Arbeit der beiden Brüder auseinandergesetzt hat. Die Kapuranis selbst beschreiben ihre künstlerische Verfasstheit, die die Kuratorin als beinahe "mönchische Einstellung nennt, folgendermaßen: "Unsere Kunst verfolgt keine persönlichen Ziele, sondern soll dem Gemeinwohl dienen."

Eine konsequente Position, mit der sie im vom Drang und Zwang zum Individualismus geprägten zeitgenössischen Kunstmarkt leicht als exotisch oder überkommen wahrgenommen werden könnten. Doch wer wie die Griechen traditionelle Techniken der Tafelmalerei, neueste technische Darstellungsmittel und eine sehr heutige Bildersprache gleichermaßen beherrscht, kann derlei Missverständnisse gut aushalten oder gar kontern. Mit einer Ausstellung zum Beispiel, wie sie jetzt in der Haidhauser Jugendkirche zu sehen ist. Stendhal, den der Anblick der fiorentinischen Renaissance-Kunst psychisch wie körperlich übermächtigte, war überzeugter Atheist. Die Kapurani-Brüder, stark von der barocken Formsprache beeinflusst, stellen in ihren Arbeiten, etwa ihrer Aneignung von El Grecos "Entkleidung Christi", Fragen, an denen sich schon Denker wie Adorno abgearbeitet haben: Hat Kunst ein spirituelles Potenzial? Kann sie in einer zunehmend säkularen Welt den Platz der Religion einnehmen? Die Kunst als Heilsversprechen? Laut Adornos Philosophie zumindest eines, das definitiv gebrochen wird.

Detailansicht öffnen El Grecos "Entkleidung Christi" in der Adaption der Kapurani-Brüder. Das Gemälde ist seit 1909 im Besitz der Alten Pinakothek. (Foto: Denis und Marjano Kapurani/oh)

"Stendhal Syndrom", Kapurani-Brüder, Eröffnung: Freitag, 4. September, 18 Uhr, Jugendkirche München, Preysingstraße 85, bis 3. September. Öffnungszeiten: 11 bis 18 Uhr.