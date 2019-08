11. August 2019, 22:07 Uhr Haidhausen Aus dem Brunnen soll es wieder fließen

Der Brunnen am Orleansplatz ist "unverzüglich wiederherzustellen", fordern die Haidhauser Lokalpolitiker auf SPD-Initiative. Eigentlich sollte am Orleansplatz erst wieder ein Plätschern zu hören sein, wenn der neue Halt für die zweite Stammstrecke in die Erde getrieben ist. Da der aber inzwischen an die Friedenstraße verlegt ist, wird der Orleansplatz nicht aufgerissen. Daher soll die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) den Brunnen schnell von seinem Holzkleid befreien und das Wasser laufen lassen. Denn seitdem der unter dem Orleansplatz liegende U-Bahnhof 2015/2016 saniert wurde, ist der Brunnen unter Holzlatten verborgen. Die MVG hat zugesichert, die Kosten für den Brunnen zu übernehmen. Mit bis zu 150 000 Euro sei zu rechnen, teilte die MVG damals mit.