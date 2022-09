Am Haidenauplatz in Haidhausen beginnt das Gedränge oftmals schon vor dem Einstieg in Bus oder Tram. Denn an der dortigen Haltestelle in Richtung Prinzregentenplatz steht den Wartenden bloß ein schmaler Steig zur Verfügung, was aus Sicht des Bezirksausschusses Au-Haidhausen (BA) an dieser viel befahrenen Kreuzung nicht eben ungefährlich ist. Daher hat das Gremium auf Initiative der SPD-Fraktion beantragt, die Verlegung der Haltestelle nach Norden in die Grillparzerstraße zu prüfen. Dort könnte demnach die jetzige Ersatzhaltestelle genutzt werden, die sich überdies verbreitern ließe. In der Begründung verweist der BA auf die Tram 21 sowie die Buslinien 54, 100, 58/68 und X30, die allesamt den Haidenauplatz anfahren. Dessen Haltestelle in Richtung Ostbahnhof sei vor zehn Jahren ausgebaut worden. Vis-à-vis habe die Stadt hingegen auf die Fertigstellung der zweiten Stammstrecke warten wollen, was dem BA jedoch zu lange dauert. "Eine Verbesserung der Haltestelle im Jahr 2040 - das sind Zeiträume, die wir so einfach nicht hinnehmen können", kritisiert SPD-Fraktionssprecherin Nina Reitz. "Hier muss nun eine andere Lösung her."