Von Oliver Hochkeppel

Niemand kann sagen, er würde von Hagen Rether nicht genug für sein Geld bekommen. Auch bei seinem Auftritt im Prinzregententheater räsonierte der Essener wieder dreieinhalb Stunden lang über den Zustand der Gesellschaft und der Welt. Aber man bekommt bei ihm nicht nur Masse, sondern auch Klasse. Gerade wegen seines Plaudertons und seines langen Atems, der ein Thema 30 Minuten durchgeht, ohne auf einen schnellen Gag zu zielen, gehen seine Analysen tiefer als bei fast allen anderen. So sagt er zwischendurch auch nicht ohne Grund, er verstehe sich "nicht als Kabarettist, sondern als Trauerbegleiter".

Zum Beklagen gibt es genug. Lange beschäftigt sich Rether eingangs mit Kinderwunsch ("Und dann sitzt man mit 45 in einem Familienzelt am Gardasee und fragt sich: Wie bin ich in dieses Leben geraten?") und Überbevölkerung . Mit den Widersprüchen der Wachstumsideologie also. Das Prinzip sei auf Vermehrung ausgerichtet, ohne sich dann um die Kinder zu kümmern: "Die sollen am besten mit 20 auf die Welt kommen und dann bis 70 durcharbeiten. Für den Rest interessiert sich unser Zombie-Kapitalismus nicht." Ob es dann um Feminismus und patriarchalische Strukturen geht, um Ökologie und Ökonomie, um Autokratie und neue Rechte - das Leitmotiv ähnelt sich: Wir sind in einem Kinderglauben gefangen, der sich gegen Erkenntnis und Veränderung sträubt. Und alle Kipppunkte sind schon überschritten.

"Warum mache ich das also überhaupt?", fragt sich Rether dementsprechend zum Schluss, zu Beethoven und "Over The Rainbow", als endlich auch noch der Flügel zum Einsatz kommt. Weil Resignation keine Option ist, Hoffnung ein Menschenrecht und "mein Beitrag das Mindeste, wenn Holocaust-Überlebende auch nach 80 Jahren diesen unglaublichen Liebesdienst tun, in die Schulen zu gehen und aufzuklären." Ein Abend mit Hagen Rether ist tatsächlich weniger Kabarett, sondern großes Welttheater.