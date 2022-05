Von Harald Eggebrecht, München

Düster endete dieser Abend im Prinzregententheater, bitter, schwarz. Dmitri Schostakowitschs 15. und letztes Streichquartett gehört zu den Musikstücken, die nicht Trost bieten, nicht versöhnen, nicht abmildern oder abrunden. So stockend und suchend es beginnt, so kraftlos und mühsam siecht es gleichsam dahin. Zwar gibt es sechs Abschnittsüberschriften von Elegie über Serenade, Intermezzo, Nocturne, Trauermarsch bis Epilog, aber es entwickelt sich ein einziger klanglich schütterer Bogen von einem Adagio zum nächsten ohne Pause, sechs an der Zahl und alle in es-Moll. Manchmal belebt sich das Geschehen, tritt hier die Bratsche dort das Cello oder die erste oder zweite Geige hervor.

Aber Energieschübe klingen rasch ab, es ist, als würde plötzlich die Musik farbig erglühen, um schneller wieder zu erblassen. Das zerbrechliche Zusammenspiel fügt sich in Selbstgespräche der vier, jeder für sich, keiner für alle. Und doch entsteht ein Sog von unsagbarer, unheilbarer Trauer, der so allmählich wie unwiderstehlich wirkt.

Großer, tief beeindruckter Schlussbeifall

Das welterfahrene Hagen-Quartett (Lukas Hagen, Rainer Schmidt, Violinen; Veronika Hagen, Viola; Clemens Hagen, Violoncello) balancierte souverän durch dieses Stück am Rande des Abgrunds, doch ohne falsche Selbstgewissheit. Klang darf hier nicht vital präsent sein, sondern tastet sich gewissermaßen in den Raum, wird rau, sogar auch schrill und bleibt doch immer belegt und fatalistisch. Großer, tief beeindruckter Schlussbeifall.

Schon der erste Teil dieses kompromisslosen Konzerts bot ein in ganz anderer Weise extremes Werk, Franz Schuberts letztes Quartett in G-Dur. Kein Schwanengesang, sondern ein in den Stimmen enorm auseinander strebendes Stück, so als wolle sich jeder Spieler exzessiv emanzipieren. Besonders die ersten beiden Sätze überzeugten mit ihren bebenden Linien in größter Zartheit, ihren Aufschwüngen in wahrhaft höhere Sphären. Doch auch dieses Werk kennt am Ende und im Ganzen keinen Ausweg ins helle Glück.