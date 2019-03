29. März 2019, 18:56 Uhr Haftbefehle Räuber mit Messer niedergestochen

Wegen eines Angriffs mit einem Messer hat ein Ermittlungsrichter am Mittwoch Haftbefehl gegen einen 20-Jährigen erlassen. Der Vorfall hatte sich bereits am 18. Februar in Freimann ereignet. Damals riefen ein 22-Jähriger und ein 18-Jähriger den Notruf und erklärten, sie seien in der Maria-Probst-Straße von Maskierten überfallen worden. Die Angreifer hätten den Älteren mit einem Messer schwer verletzt. Die Geschichte stellte sich im Zuge der Ermittlungen als falsch heraus. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gehen die Ermittler inzwischen davon aus, dass die beiden Männer versucht hatten, bei einem Drogengeschäft einer Gruppe anderer Männer eine geringe Menge Kokain mit Gewalt wegzunehmen. Dabei bedrohte der 22-Jährige einen 20-Jährigen mit einem Klappmesser. Die Dealer konnten ihm das Messer entwinden, danach stach einer von ihnen auf den 22-Jährigen ein. Am Mittwoch gestand der 20-Jährige die Tat. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags und Drogenhandels ermittelt. Der 18-Jährige und der 22-Jährige wurden wegen versuchten schweren Raubes festgenommen und befinden sich ebenfalls in Haft.