Die Polizei hat vier mutmaßliche Trickbetrüger gefasst, die zuvor im Stadtgebiet mehr als 50 000 Euro erbeutet haben sollen, indem sie die Gutgläubigkeit alter Menschen ausgenutzt haben. Senioren in Bogenhausen, Laim und Berg am Laim hatten Anfang des Monats Anrufe von Personen bekommen, die sich als Enkelin, Enkel oder Schwiegersohn ausgaben. Sie machten den betagten Rentnerinnen weis, sie seien durch einen Hauskauf vorübergehend in Geldnot geraten und bräuchten Hilfe. Ein Bote werde das Geld abholen. In mindestens drei Fällen kamen die Angerufenen der Bitte nach. Aufwendige Ermittlungen brachten die Kriminalpolizei schließlich auf die Spur von vier Personen zwischen 15 und 44 Jahren, die inzwischen im Raum Nürnberg mit der gleichen Masche weiter aktiv waren. Gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Mittelfranken wurden die Verdächtigen observiert. Nach einem gescheiterten Trickbetrug wurden sie in Fürth festgenommen und am Donnerstag in München dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er erließ Haftbefehl gegen alle vier. Die Erziehungsberechtigten des 15-Jährigen wurden verständigt. Eine Beteiligung an weiteren Taten wird geprüft.