Seine uneinsichtige Haltung gegenüber den Maßnahmen zum Infektionsschutz in Kombination mit seiner rechtsextremen Gesinnung hat einen 45-jährigen Rumänen ins Gefängnis gebracht. Die Polizei hatte ihn am Mittwochabend in der Altstadt kontrolliert, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Er reagierte aggressiv, zeigte den Hitlergruß begleitet von entsprechenden Äußerungen. Er wurde vorläufig festgenommen. Da er mit rechts motivierten Straftaten in Erscheinung getreten war, erließ ein Richter Haftbefehl. Der Staatsschutz ermittelt.