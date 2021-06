Zehn Streifenwagen und sogar ein kurzer Griff zur Dienstwaffe sind nötig gewesen, um einen 16 Jahre alten Jugendlichen am Donnerstag in der Fürstenrieder Straße festzunehmen. Mehr als zehn Freunde hätten die Beamten dabei zu stören versucht, heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Sonntag. Ein 17-Jähriger habe die Einsatzkräfte beleidigt, die Stimmung sei "äußerst aufgeheizt" gewesen. Der junge Mann, der vorher schon durch Eigentums- und Gewaltdelikte aufgefallen war, hatte laut Polizei bereits am 19. Juni nach einem Streit in einem Supermarkt eine Plexiglas-Box nach einem Verkäufer geworfen. Dieser wehrte die Box mit der Hand ab, doch eine Kollegin wurde getroffen und verletzte sich am Kopf. Schon damals war der Jugendliche wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung festgenommen worden, musste jedoch entlassen werden. Weitere Ermittlungen mündeten schließlich doch in einen Haftbefehl.