Eine Personenkontrolle in Trudering hat die Polizei zu einer Marihuana-Plantage im Landkreis Wolfratshausen geführt. Die Beamten wollten am Samstagmittag in der Zehntfeldstraße einen Mann kontrollieren. Der warf etwas weg, versuchte zu fliehen, wurde aber gestoppt. Nachdem ein Rauschgiftspürhund mehrere verkaufsfertig verpackte Tütchen mit Marihuana gefunden hatte, durchsuchte die Polizei die Wohnung des Mannes und fand noch einmal 400 Gramm Gras sowie eine Machete und einen Wurfstern. Die Ermittlungen führten die Beamten schließlich zu einem Gartengrundstück, wo noch einmal zehn Pflanzen standen. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 47-Jährigen.