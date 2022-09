Von Susi Wimmer

Eine "traurige Anstalt", "menschenunwürdig" und "total heruntergekommen": So bewerten Insassen der JVA Stadelheim das Gefängnis im Münchner Stadtteil Giesing. Klar, schreibt einer, man sei hier schließlich auch nicht im Nobelhotel Bayerischer Hof. Und, auch klar, vom "Wellness-Urlaub", wie ein anderer meint, sei man weit entfernt. Aber muss das sein? Fenster in zwei Metern Höhe, aus denen man nicht hinaussehen kann. Ein Stück vom Himmel, den Blick nach oben, gibt es nur während des einstündigen Hofgangs. Zellen mit 6,5 Quadratmetern und einem Quadratmeter Toilette - deren Größe gerade noch so den Menschenrechtsstandards entspricht, die der EU-Rat festgelegt hat. Und wer die Toilette benutzt, ist nicht einmal vor Blicken durch die Kostklappe geschützt.

Anne Franke, Landtagsabgeordnete von Bündnis90/Die Grünen sitzt im Anstaltsbeirat und kritisiert seit Jahren die miserablen Zustände in Stadelheim. Insassen schreiben ihr Briefe, klagen, dass es im Sommer in den Zellen über 40 Grad heiß wird, dass der Ost- und Westbau marode seien. Michael Stumpf, der Leiter der JVA, moniert das schon seit mehr als zehn Jahren. Doch passiert ist bislang rein gar nichts. Laut Justizministerium wird das Projekt nun "priorisiert", so heißt es nach einer SZ-Anfrage. Aber wann ein Ersatzbau fertiggestellt werden könne, in dem die Häftlinge interimsmäßig unterkommen, sei nicht absehbar.

Es mag Leute geben, die Gleiches mit Gleichem vergelten und sagen: Wer Mist baut und ins Gefängnis muss, der braucht sich über die Zustände dort nicht zu beschweren. Matthias Hollweg, der im Knast die Sozialtherapeutische Abteilung für Sexualstraftäter leitet und als Gerichtspsychiater tätig ist, sagte einmal in einem Interview mit der SZ: Die Menschen, die in Untersuchungshaft sitzen "sind ohnehin schon in ihrem Dasein erschüttert". Deshalb behandle er sie freundlich und mit Respekt. Eine Gesellschaft muss sich auch am Zustand eines Gefängnisses messen lassen.

Lesen Sie einfach den Artikel im Münchner Lokalteil (SZ Plus), bilden Sie sich eine Meinung.

DER TAG IN MÜNCHEN

Ein sicherer Ort für Mädchen und Frauen Die Aktion "Sichere Wiesn" hilft bei sexueller Gewalt, aber auch wenn die Handtasche geraubt wird oder die Freunde verloren gehen. 2019 nahmen so viele Besucherinnen wie noch nie die Unterstützung in Anspruch.

Beten für die Bahn Das Unternehmen kündigt am Hauptbahnhof an, einen Zug nach der Abfahrt in einen Bus zu verwandeln. Das ist ein Wunder - bitte mehr davon. Eine Glosse von Bernd Kastner.

"Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen sterben" Die Stadt und der Hilfsverein Condrobs fordern schon lange Räume, in denen Abhängige Drogen sauberer und sicherer konsumieren können als auf der Straße. Doch der Freistaat sperrt sich dagegen. Unterstützung bekommen die Befürworter nun vom Suchtbeauftragten der Bundesregierung.

Das Dantebad bleibt kalt 950 000 Besucher, Keime und ein Brand: In den Münchner Bädern endet der Sommerbetrieb. Nur das Schyrenbad bleibt offen, aber ungeheizt - ein Vorgeschmack auf weitere Energiesparmaßnahmen.

Motorradfahrer stürzt und wird von Lkw überfahren Der 63-Jährige erlag noch in der Nacht zum Mittwoch an der Unfallstelle auf der A 92 seinen schweren Verletzungen. Die Autobahn war in Richtung München für mehrere Stunden gesperrt.

"Hitler-Linde" stirbt Mit dem 1939 zum Geburtstag des Diktators gepflanzten Baum in der Mitte von Pullach geht es langsam zu Ende. Warum genau, weiß niemand. In dem Ort wird gerätselt: Ist der geschichtliche Rucksack der Linde zu schwer geworden?

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg