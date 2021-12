Von Susi Wimmer

Es war ein Montag, als Julia H. (Name geändert) darauf wartete, dass ihre Töchter nach dem Wochenende bei ihrem Vater in Kirchtrudering aus der Schule zurückkommen würden. Zu diesem Zeitpunkt waren die neun und elf Jahre alten Mädchen bereits tot. Ihr Vater hatte sie umgebracht. In einem Abschiedsbrief nannte er die Trennung von seiner Frau und die Sorgerechtsstreitigkeiten als Auslöser, anschließend beging er Suizid. Frauen und Kinder nach Trennungen vor gewalttätigen Partnern zu schützen, ist jetzt das Ziel eines gerade in München an den Start gegangenen und europaweit einzigartigen Projekts.