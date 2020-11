Von Berthold Neff, Hadern

Wenn in der Stadt ein Feuer ausbricht, ist die Feuerwehr meist innerhalb von Minuten zur Stelle. Wenn die Brandretter aber ein neues Haus brauchen, dauert es etwas länger - manchmal Jahrzehnte. So auch im Fall der Freiwilligen Feuerwehr Großhadern, die seit Langem auf den dringend benötigten Neubau wartet, denn im Alten Rathaus von Großhadern an der Würmtalstraße sind die Brandretter mehr schlecht als recht untergebracht. Nun aber kommt das Neubauprojekt voran, und zwar gleich nebenan. Knapp acht Millionen Euro will es sich die Stadt kosten lassen, auf dem unbebauten Grundstück zwischen dem Rathaus und der Stadtsparkasse ein modernes Feuerwehrhaus zu bauen.

Die Notlage ist seit Längerem nicht mehr zu übersehen. Im Untergeschoss des Rathauses muss die Feuerwehr derzeit vor allem gegen den Schimmel ankämpfen, und das Gerätehaus im Anbau ist für die modernen Einsatzfahrzeuge zu niedrig. Nicht von ungefähr kam die Branddirektion bereits vor Jahren zu dem Schluss, dass "eine effektive und sichere Arbeit für die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr in diesem Gebäude nicht mehr möglich" ist.

Der Bezirksausschuss (BA) Hadern hat sich stets für einen Neubau eingesetzt und zeigte sich deshalb am Montagabend bei der Sitzung in der Turnhalle der Mittelschule an der Blumenauer Straße höchst erfreut, dass es damit nun wirklich vorangeht. Das Baureferat bereitet schon die Ausschreibung für das Projekt vor. Wenn alles plangemäß verläuft, könnte der Bau schon 2023 fertig sein.

Und da stellt sich natürlich die Frage, was mit den Räumen im ehemaligen, 1931 errichteten Großhaderner Rathaus geschieht, die von der Feuerwehr geräumt werden. Der Kindergarten wird wohl von dort ausziehen, sodass auch die Räume im Erdgeschoss neu genutzt werden könnten. Aber wie? Darüber debattierten die Mitglieder des Haderner Bezirksausschusses auch in ihrer jüngsten Sitzung. Klar ist, dass alle es begrüßen würden, wenn die Räume künftig der Gemeinschaft zur Verfügung stünden. Die CSU hatte einst beantragt, dort die Archive der verschiedenen Haderner Vereine unterzubringen. Nun legte sie einen Antrag vor, in dem die Stadt aufgefordert wird, dort ein Bürgerhaus vorzusehen, das Bürgern und Vereinen mit seinen Gemeinschaftsräumen als Treffpunkt dienen kann.

Zwar betonte die CSU, diese Nutzung solle "unabhängig vom noch zu planenden Kulturzentrum mit ASZ am Max-Lebsche-Platz" sein, doch die SPD warnte davor, dass die Stadt diesen Antrag angesichts knapper Kassen so verstehen könnte, dann auf das Kulturzentrum samt Alten- und Service-Zentrum zu verzichten. "Das ist ein kontraproduktiver Antrag", sagte Irmgard Hofmann (SPD), die stellvertretende BA-Vorsitzende. Ihr Argument wurde parteiübergreifend aufgenommen. Man formulierte den CSU-Antrag dann insoweit um, als nun von der Stadt gefordert wird, die fällige Nachnutzung des Gebäudes dem Bezirksausschuss zu übertragen.

Das Großhaderner Rathaus wurde am 23. August 1931 eröffnet und bot der Freiwilligen Feuerwehr bereits damals Platz für ihre Löschgeräte, während im Untergeschoss drei öffentliche Wannen- und sechs Brausebäder eingebaut wurden. Nach sieben Jahren verlor es allerdings seine Bestimmung, denn Großhadern wurde von München eingemeindet. Statt hitziger Debatten im Sitzungssaal erfüllte Kindergeschrei die Räume. Welche Töne künftig dort erklingen, muss sich noch zeigen.