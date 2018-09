13. September 2018, 22:18 Uhr Hadern Leuchtende Gärten

In festlichem Glanz leuchten Haderner Gärten am Samstagabend, 15. September. Der Gartenbauverein Großhadern schmückt die sechs Privatgärten zwischen Luise-Kiesselbach-Platz und der alten Haderner Villenkolonie mit Lichtern. Von 18 bis 22 Uhr wird zu einem Rundgang durch den herbstlichen Flor eingeladen. Auf der Homepage des Vereins (www.gartenbauverein-grosshadern.de) sind weitere Veranstaltungsinformationen sowie ein Lageplan mit Sammelkarte verfügbar, die in jedem grünen Idyll abgestempelt wird. Besucher, die alle Stempel beieinander haben, erhalten bei der letzten Station eine kleine Überraschung. Die Veranstaltung ist kostenlos.