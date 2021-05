Der einst weltberühmte Chirurg Ferdinand Sauerbruch, 1951 gestorben, dürfte bis heute einigen ein Begriff sein. Aber nach wem ist die Ludlstraße benannt und nach wem die Menaristraße? Der Bezirksausschuss (BA) Hadern will insgesamt sechs Persönlichkeiten, nach denen Straßen im Stadtbezirk benannt sind, stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen. Erläuterungstafeln an den Straßenschildern sollen daran erinnern, was die Menschen geleistet haben, bevor sie von der Stadt gewürdigt wurden. Neben Sauerbruch betrifft es seine Medizinerkollegen Max Lebsche und Alfred Marchionini, nach denen Straßen rund um das Klinikum Großhadern benannt sind, sowie den katholischen Geistlichen Stephan Wellenhofer, der Pfarrer in Kleinhadern war und nach dem die Prälat-Wellenhofer-Straße benannt ist. Auch an zwei Vertreter der leichten Muse soll durch Zusatztafeln erinnert werden: an den Schauspieler Josef Ludl und die Sängerin Paula Nutzer, genannt Menari, beide einst am Gärtnerplatztheater aktiv.