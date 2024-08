Ein massiver Einsatz der Polizei hat am späten Donnerstagnachmittag den Verkehr an der Hackerbrücke in München lahmgelegt, auch die S-Bahn war betroffen. Zahlreiche Streifenwagen waren zu sehen, Dutzende Polizeibeamte rückten mit Helmen und Schilden an. Ein dpa-Reporter berichtete von Schreien. Am Abend berichtete die Polizei, dass es nach einem vorangegangenen Eigentumsdelikt in einem nahegelegenen Gebäude zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Eichstätt und zwei männlichen Personen gekommen ist. Hierbei setzte der 33-Jährige ein Messer ein. Eine der beiden anderen Personen wurde hierdurch leicht verletzt, bedurfte aber keiner medizinischen Behandlung. Der 33-Jährige konnte durch die eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete er Widerstand. Da der 33-Jährige psychisch äußerst auffällig wirkte, wurde er im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Im Verlauf des Einsatzes war die Hackerbrücke gesperrt worden. Auch der S-BahnVerkehr war beeinträchtigt. Gegen 18 Uhr konnten die Verkehrssperren wieder aufgehoben werden. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, räuberischen Diebstahls, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Der Verkehr wurde am frühen Abend wieder freigegeben.