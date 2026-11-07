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Baustellen in MünchenHackbrücke wird saniert und für Autos gesperrt

Lesezeit: 1 Min.

Eine S-Bahn fährt zur Hackerbrücke. Die muss nun saniert werden, Autofahrer werden deshalb ab Montag Umwege fahren müssen.
Eine S-Bahn fährt zur Hackerbrücke. Die muss nun saniert werden, Autofahrer werden deshalb ab Montag Umwege fahren müssen.
Foto: Robert Haas

Autofahrer in München werden in den kommenden Tagen und Wochen Umwege in Kauf nehmen müssen. Ein Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an der historischen Hackerbrücke.

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In den kommenden Wochen müssen Autofahrer auf mehreren Routen Umwege in Kauf nehmen. Grund dafür sind Bauarbeiten, und betroffen ist unter anderem die Hackerbrücke. Die Überführung über die Bahngleise ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden.

Die geplante Generalinstandsetzung soll voraussichtlich Mitte 2027 starten. Doch schon am Montag, 9. November, startet das Baureferat mit vorbereitenden Arbeiten an der historischen Brücke. Dabei werden Kabel aus der Fahrbahnplatte auf ein provisorisches Gerüst verlegt. Dafür muss die Hackerbrücke voraussichtlich bis Ende November für den Autoverkehr vollständig gesperrt werden. Die ausgeschilderten Umleitungen führen über die Paul-Heyse-Unterführung sowie über die Donnersbergerbrücke. Für den Fuß- und Radverkehr sowie für Einsatzfahrzeuge bleibt die Hackerbrücke während der Vollsperrung passierbar.

Auch im Zentrum kommt es zu neuen Einschränkungen: In der Prinzregentenstraße erneuert die Stadt den Fahrbahnbelag zwischen Widenmayerstraße und Von-der-Tann-Straße. Die Arbeiten finden voraussichtlich von Mittwoch, 11. November, bis Freitag, 13. November, jeweils von 20 bis 6 Uhr, statt. Für den Autoverkehr wird dieser Abschnitt während der nächtlichen Bauzeit gesperrt, tagsüber ist die Straße befahrbar. Fuß- und Radverkehr können die Baustelle weiterhin passieren.

Im Brudermühltunnel in Sendling führt das Baureferat eine sicherheitstechnische Instandsetzung fort. Hierfür wird der Tunnel unter anderem in der Zeit von Montag, 9. November, bis Dienstag, 10. November, zwischen 22 Uhr und 5 Uhr, gesperrt. Der Verkehr wird über die Oberfläche abgeleitet.

In der Fürstenrieder Straße wird die Fahrbahndecke erneuert. Zwischen der Aindorferstraße und der Agnes-Bernauer-Straße muss die Fürstenrieder Straße deshalb in den Nächten von Mittwoch, 11. November, auf Donnerstag, 12. November, sowie von Donnerstag, 12. November, auf Freitag, 13. November, jeweils von 20 bis 6 Uhr, in Fahrtrichtung Norden für den Autoverkehr vollständig gesperrt werden. Eine großräumige Umfahrung ist ausgeschildert.

Die Buslinien 51 und 151 werden über die Westendstraße, die Zschokkestraße, die Siglstraße und die Agnes-Bernauer-Straße umgeleitet. Die Buslinien 168 und N78 fahren über die Guido-Schneble-Straße, die Gotthardstraße, die Siglstraße und die Agnes-Bernauer-Straße. Fußgänger und Radfahrer sind von den Sperrungen nicht betroffen.

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