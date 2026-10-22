München ist von mutmaßlichen Hackern angegriffen worden, die eine weltweit auftretende Sicherheitslücke im Internet nutzen wollten. „Die Systeme wurden daraufhin geprüft und über Nacht schrittweise mit den erforderlichen Updates versorgt“, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung. Die Experten stießen dabei auf Spuren einer Attacke, wie die Stadt meldet: „Die Sicherheitssysteme hatten Versuche registriert, die Schwachstellen auszunutzen.“ Deshalb wurden nach Angaben des IT-Referats am Mittwochabend verschiedene Serviceangebote der Stadt präventiv vom Netz genommen.

Die Abwehr des Angriffs hat laut einer Sprecherin funktioniert. Es seien keine Daten abgeflossen. Für die IT-Notfallgruppe der Verwaltung soll es eine heiße Nacht gewesen sein, ist unter der Hand zu hören. Offiziell heißt es, dass am Donnerstagmorgen bereits wieder 80 Prozent der Internetangebote verfügbar gewesen seien. Gegen Mittag sollen auch die letzten Services wieder am Netz gewesen sein. Als besonders knifflig erwies es sich offenbar, sicherzustellen, dass Hacker keine angriffsbereite Software in den IT-Systemen der Stadt hinterlassen hatten. „Daher war bei der Wiederinbetriebnahme besondere Sorgfalt geboten, um zu verhindern, dass ein konkreter Schaden entsteht“, stand in der Mitteilung.

München steht mit den Angriffen keineswegs alleine da. Wie Millionen anderer Anbieter nutzt die Stadt für Webseiten und Online-Dienste die gängige Programmiersprache PHP (Hypertext Preprocessor). Am Mittwochnachmittag war bekannt geworden, dass es dort zwei massive Sicherheitslücken gibt, über die Angreifer relativ leicht in verbundene IT-Systeme eindringen können. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik rief die zweithöchste Alarmstufe „orange“ aus. Betroffene sollten die Lücke mit einem zur Verfügung gestellten Update schließen.

Da Hacker die zeitliche Lücke bis zur erfolgreichen Reparatur weltweit für millionenfache Angriffe nutzten, schaltete auch die Stadt zwischendurch einige Angebote ab. „Die vorübergehende Einschränkung einzelner Services war eine bewusste Vorsichtsmaßnahme“, sagte Thomas Reeg, der IT-Sicherheitschef der Stadt, am späten Donnerstagvormittag. Das IT-Referat beobachte die Lage kontinuierlich und arbeite daran, auch die letzten betroffenen Angebote so schnell und so sicher wie möglich wieder bereitzustellen.

Die Bürgerinnen und Bürger, die digital einen Termin vereinbaren wollten, dürften am Mittwochabend oder Donnerstagmorgen keinen Zugriff gehabt haben, heißt es aus dem IT-Referat. Dazu sei die Rathaus-Umschau, ein tägliches digitales Informationsblatt zur Stadtpolitik, nicht abrufbar gewesen. Auch das Infoportal zu Karrierewegen in der Verwaltung oder der digitale Schadensmelder für den öffentlichen Raum seien offline gewesen.

Die Stadtbibliothek schloss den öffentlichen Zugang zu ihrer Internetseite etwa 30 Minuten nach der ersten offiziellen Warnung am Mittwoch um 16 Uhr. Auch die Online-Bezahlfunktionen wurden nach Angaben einer Sprecherin sofort gestoppt. Über Nacht wurde die Sicherheitslücke geschlossen und das System um sechs Uhr morgens wieder freigegeben. Wie es am Donnerstagmittag aussah, kam die Bibliothek ohne Schäden davon. „Nach aktuellem Stand waren unsere Daten und unsere Website zu keinem Zeitpunkt von Cyber-Angriffen betroffen“, sagte die Sprecherin.

Betroffen von der Sicherheitslücke am Mittwoch war auch der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Nachdem das BSI am Mittwoch wegen der bekanntgewordenen Sicherheitslücke die hohe Warnstufe ausgerufen hatte, nahm der MVV seinen Online-Ticketshop vorsorglich vom Netz. „Um die Sicherheit unserer Systeme und Kundendaten zu gewährleisten“, wie eine Sprecherin auf SZ-Nachfrage mitteilt. „Diese Maßnahme erfolgte während der Umsetzung notwendiger Sicherheits-Updates und entsprach dem Vorgehen zahlreicher Betreiber von Websites und Onlineshops“, so die Sprecherin weiter.

Fahrkarten waren an den Automaten durchgehend zu bekommen. Foto: Robert Haas

Von 17 bis 22 Uhr konnten Kundinnen und Kunden über den MVV-Ticketshop keine Fahrkarten kaufen. Vor diesem Zeitraum erworbene Online-Tickets aber konnten weiterhin aufgerufen und bei der Fahrkartenkontrolle vorgezeigt werden, heißt es vom MVV. Zudem standen Fahrgästen während der Offline-Phase des MVV-Shops alternative Online-Angebote wie die Check-in/Check-out-Funktion MVV-Swipe zur Verfügung. Dazu konnten Kunden während des IT-Ausfalls wie in rein analogen Zeiten die Fahrkartenautomaten an den Bahnhöfen nutzen.

Auch die Online-Dienste der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) standen durchgehend zur Verfügung. Die städtische Tochter, die U-Bahnen, Tramlinien und Busse in der Stadt betreibt, war nach Angaben eines Sprechers von der PHP-Störung nicht betroffen. Die MVG gehört zum Konzern Stadtwerke München (SWM), der schon seit Jahren für all seine Online-Dienste eine andere Programmiersprache verwendet. Das heißt, dass alle Angebote der SWM wie etwa die Hallenbäder nicht beeinträchtigt waren.

Auch die München Klinik (MÜK) mit ihren kommunalen Krankenhäusern meldet, dass die Sicherheitslücken sie nicht besonders hart getroffen hätten. „Die Patientenversorgung war und ist nicht betroffen“, sagte eine Sprecherin. Für die relevanten klinischen Systeme werde die problematische Programmiersprache PHP nicht genutzt. „Es besteht eine strikte Trennung zwischen öffentlich abrufbaren Inhalten, wie der Unternehmens-Website, und den Produktivsystemen.“

Auch die Webseite der MÜK sei durchgehend erreichbar gewesen, erklärte die Sprecherin. Nur einzelne Schnittstellen zu externen Diensten seien „vorübergehend präventiv abgeschaltet“ worden und würden überprüft. „Das hat jedoch keinerlei Einfluss auf den laufenden Klinikbetrieb. Ein konkretes Sicherheitsrisiko bestand zu keinem Zeitpunkt.“