Massenhaft hacken sich Kriminelle in die Computersysteme von Universitäten, Firmen und Institutionen. Doch wer sind die Täter – und was wollen sie?

Zahlreiche Unternehmen und Behörden in München wurden in der Vergangenheit Ziel von Cyberattacken. Oft stehen die Täter in Verbindung mit ausländischen Mächten.

Es ist der 13. Februar 2025, ein Donnerstag. Im Hotel Bayerischer Hof in der Münchner Altstadt treffen unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen die ersten Politiker, Militärs und Wirtschaftsvertreter ein. Am folgenden Tag wird die alljährliche Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) beginnen. Doch hinter den Kulissen herrscht helle Aufregung: ein Sicherheitsvorfall. Einer von denen, die sich auch durch Scharfschützen auf den Dächern nicht verhindern lassen. Die Angreifer kommen durchs Netz. Eine Hacker-Gruppe hat Behördenwebseiten in München lahmgelegt.