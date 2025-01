Große Aufregung um ein großes Porträtfoto: Ein Wahlkampfmotiv des grünen Kanzlerkandidaten Robert Habeck ist am frühen Freitagabend auf das Münchner Siegestor projiziert worden, dazu der Slogan „Bündniskanzler. Ein Mensch. Ein Wort“. Die ungewöhnliche Wahlwerbung durch eine Agentur erschien für etwa 60 Minuten direkt über der Inschrift auf dem Siegestor: „Dem Sieg geweiht. Vom Krieg zerstört. Zum Frieden mahnend.“

Offenbar sind noch weitere ähnliche Aktionen zu erwarten. Zumindest schrieb das grüne Stadtratsmitglied Marion Mo Lüttig in den sozialen Netzwerken zu einem Foto der Aktion: „Habt ihr ihn gesehen? Haltet mal Ausschau, vielleicht ist er ja noch an weiteren Orten in der Stadt unterwegs.“

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Andere Kommentatoren waren weniger begeistert. „Der spinnt doch“, kommentierte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Aktion auf einem Parteitreffen in München. Andere Urteile reichten von „respektlos“ bis „größenwahnsinnig“. Aber auch Hasstiraden und kaum verhohlene Mordaufrufe wurden geäußert.

Am Tag nach der Habeck-Projektion griff ein Mann einen grünen Wahlkampfstand in Neuperlach an, pöbelte gegen die Menschen dort und zerstörte den Infotisch mit Tritten. Der Staatsschutz der Münchner Polizei hat Ermittlungen gegen den Angreifer aufgenommen.

Auch die Habeck-Projektion am Siegestor beschäftigt die Polizei. Eine Genehmigung konnten die beiden Personen, die den Projektor bedienten, laut Präsidium nicht vorlegen. Deswegen sei die Aktion am Freitagabend beendet worden. Laut Stadtverwaltung hätte es auch keine Erlaubnis dafür geben können. „Wahlwerbung auf Denkmälern ist grundsätzlich nicht genehmigungsfähig“, teilte eine Sprecherin des Kreisverwaltungsreferats der Nachrichtenagentur dpa mit. Die Polizei habe bereits ein Bußgeldverfahren eingeleitet, das die Stadt weiterführen werde. „Das KVR will damit auch verdeutlichen, dass es weitere derartige oder ähnliche Aktionen im Wahlkampf nicht tolerieren wird.“

Die Bundespressestelle der Grünen beantwortete konkrete Fragen der SZ zu dem Fall nicht, kündigte aber an: "Das Motiv wird über mehrere Tage in unterschiedlichen Städten in ganz Deutschland an zentralen öffentlichen Plätzen zu sehen sein."

Der 1843 bis 1850 nach Plänen von Friedrich von Gärtner errichtete Triumphbogen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Mahnmal für den Frieden wiederhergestellt.