Zwei Zwillingsschwestern sind am Sonntagabend am Stachus so heftig in Streit geraten, dass die Polizei sie trennen musste. Eine Streife der U-Bahn-Wache wurde auf die beiden 27 Jahre alten Frauen aufmerksam, die sich an der S-Bahnstation Karlsplatz anbrüllten. Als die eine der anderen einen Büschel Haare ausriss, schritten die Sicherheitsleute ein und fesselten die Angreiferin. Als die Beamten der Bundespolizei eintrafen, trat und biss die Frau, so dass die Polizisten auch noch ihre Füße fesselten. Ein Atemalkoholtest auf der Wache ergab 1,6 Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte.