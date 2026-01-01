Bei einem Unfall auf der Vockestraße in Haar ist am frühen Dienstagmorgen ein Fußgänger schwer verletzt worden. Wie das Münchner Polizeipräsidium berichtet, war der 40-Jährige offenbar betrunken.

Der Mann versuchte gegen 4.50 Uhr die Vockestraße auf Höhe des Psychiatriemuseums zu überqueren. Ein 35-Jähriger, der stadteinwärts unterwegs war, sah ihn offenbar zu spät und konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam. Dieser erlitt dadurch diverse Frakturen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 35-Jährige blieb unverletzt, an seinem entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem 40-Jährigen eine Alkoholisierung fest. Ob dies die Unfallursache war, ermittelt derzeit die Münchner Verkehrspolizei.