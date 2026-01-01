Zum Hauptinhalt springen

HaarBetrunkener Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Mit mehreren Knochenbrüchen musste ein Fußgänger ins Krankenhaus gebracht werden, der am frühen Dienstagmorgen in Haar von einem Auto angefahren worden war (Symbolfoto).
Mit mehreren Knochenbrüchen musste ein Fußgänger ins Krankenhaus gebracht werden, der am frühen Dienstagmorgen in Haar von einem Auto angefahren worden war (Symbolfoto). (Foto: Nicolas Armer/dpa)

Ein 40-Jähriger wird beim Überqueren der Vockestraße von einem Auto erfasst und muss ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall auf der Vockestraße in Haar ist am frühen Dienstagmorgen ein Fußgänger schwer verletzt worden. Wie das Münchner Polizeipräsidium berichtet, war der 40-Jährige offenbar betrunken.

Der Mann versuchte gegen 4.50 Uhr die Vockestraße auf Höhe des Psychiatriemuseums zu überqueren. Ein 35-Jähriger, der  stadteinwärts unterwegs war, sah ihn offenbar zu spät und konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam. Dieser erlitt dadurch diverse Frakturen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 35-Jährige blieb unverletzt, an seinem entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem 40-Jährigen eine Alkoholisierung fest. Ob dies die Unfallursache war, ermittelt derzeit die Münchner Verkehrspolizei.

© SZ/wkb - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Pflege
:Kirchheimer Seniorenheim in Schieflage

Das gemeindliche Pflegeheim Collegium 2000 in Kirchheim schreibt seit Jahren rote Zahlen. Das Rathaus hat die neue Geschäftsführung deshalb vor einem Jahr mit einem Sanierungskurs beauftragt – doch der geht offenbar zulasten der Bewohner und des Personals.

SZ PlusVon Irmengard Gnau und Florian Tempel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite