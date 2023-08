Von Susi Wimmer

"Alles Lüge", ruft Malik S. (Name geändert) während der Urteilsverkündung dazwischen, "i hab nix". Dem 36-Jährigen fehlt die Krankheitseinsicht - und während seiner wahnhaften Schübe jeglicher Bezug zur Realität. In einem "fluiden Zustand paranoider Schizophrenie" schlug Malik S. vor knapp zwei Jahren in der forensischen Psychiatrie in Haar auf seinen Mitbewohner mit einem ausgerissenen Tischbein so heftig ein, dass dieser wenig später starb. Deshalb hat die 1. Schwurgerichtskammer am Landgericht München I nun veranlasst, dass S. auf unbestimmte Zeit in einer geschlossenen Psychiatrie bleiben wird.