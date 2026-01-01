Zum Hauptinhalt springen

Dichter schwarzer Rauch quoll am frühen Neujahrsmorgen aus einer Tiefgarage am Haarer Jagdfeldring, Grund war ein brennender Reifenstapel.
Kurz nach Mitternacht an Neujahr gerät ein Reifenstapel in Brand, zwei Autos werden schwer beschädigt.

Brennende Reifen haben in einer Tiefgarage am Haarer Jagdfeldring am frühen Neujahrsmorgen einen erheblichen Schaden angerichtet. Wie die Freiwillige Feuerwehr Haar berichtet, wurden die Einsatzkräfte um 0.23 Uhr alarmiert, bei ihrem Eintreffen drang bereits schwarzer Rauch aus dem halbgeöffneten Garagentor und einem Lüftungsgitter.

Das Innere der Garage war laut Feuerwehr komplett verraucht, Ursache war ein Brand, der hinter zwei geparkten Autos ausgebrochen war und einen dort liegenden Reifenstapel erfasst hatte. Dieser brannte bis auf die Felgen ab, die beiden Autos wurden durch die Hitze des Feuers ebenfalls beschädigt. Mehrere Lüfter waren nötig, um die Tiefgarage zu entrauchen. Glück gehabt hatten die Bewohner der angeschlossenen Wohnhäuser: Die Brandschutztüren hatten dichtgehalten, so dass der Rauch in der Garage blieb. Zu Schadenshöhe und Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse.

