21. Januar 2019, 18:37 Uhr Haar Beifahrer greift ins Lenkrad - drei Schwerverletzte

Ein psychisch kranker Mann hat am Sonntagmorgen im Landkreis einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem seine Mutter, seine Schwester und ein weiterer Verkehrsteilnehmer verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, saß der 27-Jährige auf dem Beifahrersitz, als seine Mutter über die Vockestraße in Haar fuhr, unweit der psychiatrischen Klinik München Ost. Seine zwei Jahre ältere Schwester saß auf der Rückbank. Unvermittelt griff der Mann ins Steuer und versuchte, den Wagen gegen einen Baum am linken Fahrbahnrand zu steuern. Dabei stieß das Auto frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die 59 Jahre alte Mutter des Mannes, seine Schwester sowie der Fahrer des anderen Autos wurden mit Brüchen und Prellungen in ein Krankenhaus gebracht, der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt. Die Ermittlungen ergaben, dass er bereits in der Vergangenheit in der geschlossenen Psychiatrie behandelt wurde. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine dauerhafte Unterbringung.