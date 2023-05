Von Philipp Crone

Normalerweise ist Dauerregen ja das Schlimmste bei einer Terrasseneröffnung. Im H'ugo's am Donnerstagabend ist das anders, denn der Innenhof am Promenadeplatz ist mit Zeltdächern so abgedichtet, dass kein Trüffelscheibchen mehr durchgeht. Und überhaupt muss man sich in diesem Hof und den angrenzenden Räumen fragen: Was ist hier schon normal? Wirt Ugo Crocamo lädt an diesem Abend zur Neueröffnung der Terrasse und man könnte sagen: 200 Quadratmeter mehr bei den insgesamt 2000, die er nur an diesem Ort mit Pizza, Party und Pérignon bespielt, ist das eine Feier wert? Andererseits ist es immer wieder spannend, diesen Ort zu erleben, an dem sich München auf seine vielleicht faszinierendste Art aufplustert.