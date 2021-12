"Ich schaue nicht so sehr auf Genres, weil für mich alles miteinander verbunden ist. Der heutige Jazz hat immer zu tun mit Ausdruck und Experimentieren," sagt der israelische Pianist und Sänger Guy Mintus, der sich mit seinen irakischen, marokkanischen und polnischen Wurzeln als Weltbürger versteht und wie so viele seiner in Israel ausgebildeten Kollegen in New York lebt. Und so spielt er nicht nur mit diversen Jazzgrößen und im eigenen Trio mit Oren Hardy am Bass und Yonatan Rosen am Schlagzeug, sondern auch mit der Ska-Punk-Band Streetlight Manifesto, er schreibt für klassische Orchester und entwickelt didaktische Programme für Kinder. In der Unterfahrt stellt er jetzt im besagten Trio sein hoch gelobtes aktuelles Album "A Gershwin Playground" vor: Eine aufregende, sehr eigenwillige Hommage an den Song-Magier, die nicht zuletzt dadurch besticht, dass Mintus dessen Standards stimmig mit dem arabischen Klangkosmos kreuzt.

Guy Mintus Trio, So., 19. Dez., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94