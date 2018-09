7. September 2018, 17:27 Uhr Gutshof Polting Gourmet-Lamm im Imbiss

Der Gutshof Polting beliefert eigentlich nur Spitzenköche. Doch nun gibt es einen Poltinger Metzgerladen mit Mittagsimbiss, und eben auch Lammkeule, Sternrose, Nuss und Oberschale vom Gutshof.

Von Franz Kotteder

Wenn Spitzenköche und Gourmets sich über Lammfleisch unterhalten, fällt unweigerlich der Name "Polting". Denn die Lämmer vom Gutshof Polting im Rottal liefern Fleisch an Sternerestaurants in ganz Deutschland. Wer das freilich in München genießen will, der musste bislang entweder in ein Lokal der gehobenen Preisklasse gehen, etwa zu den Sterneköchen Hans Haas ins Tantris oder zu Bobby Bräuer ins Esszimmer. Oder bei Feinkost Käfer etwas ordern. Die andere Alternative war, 150 Kilometer nach Polting zu fahren und beim Erzeuger zu kaufen.

Die Zeiten sind nun vorbei, denn seit Kurzem hat Franz Riederer von Paar, der Gutsherr von Polting, einen eigenen Metzgerladen in München. Etwas abgelegen im östlichen Stadtrand zwar, an der Otto-Perutz-Straße 16, unweit der Neuen Messe, aber schon ein Geheimtipp unter Feinschmeckern. Früher hatte die Münchner Gastrogruppe Kuffler - unter anderem Spatenhaus, Seehaus, Kuffler an der Oper und Weinzelt - hier eine eigene Metzgerei mit Imbiss. Die hat sie dann aber im vergangenen Jahr aufgegeben und nutzt den Riemer Standort als Niederlassung fürs hauseigene Catering.

Der stylische Kubus vor der eigentlichen Produktionshalle blieb weitgehend ungenutzt, bis sich Riederer von Paar dafür interessierte. Beschäftigte einer Recyclingfirma um die Ecke, an der er beteiligt ist, hatten ihn nicht ganz uneigennützig darauf aufmerksam gemacht, weil sie nach der Metzgerei Kuffler gerne wieder eine Anlaufstation für die Mittagspause gehabt hätten.

Und so gibt es nun also einen Poltinger Metzgerladen mit Mittagsimbiss, und eben auch Lammkeule, Sternrose, Nuss und Oberschale vom Gutshof, sowie Reh und Fische aus der eigenen Zucht. "Außerdem haben wir Ochsen- und Färsenfleisch von den Direktvermarktern Rottal-Inn", sagt Franz Riederer von Paar, "die produzieren nach den gleichen strengen Kriterien wie wir."

Ganz risikolos ist der neue Metzgerladen für Riederer von Paar jedoch nicht, gerade wegen des guten Rufs. Denn schmeckt das selbst zubereitete Lamm dann doch nicht wie bei Hans Haas oder Bobby Bräuer, dann kann ja eigentlich nur der Gutshof Polting daran schuld sein, oder?

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9-16 Uhr und freitags 9-18 Uhr. Telefonische Vorbestellung: 089/95 95 63 92