Ja, München ist eine reiche Stadt. Dennoch leben hier viele arme Menschen. Und diesen Menschen zu helfen, die aufgrund von Krankheit, Alter, Behinderung, Arbeitslosigkeit oder eines unerwarteten Schicksalsschlags bedürftig geworden sind, hat sich der SZ-Adventskalender zur Aufgabe gemacht. Auch die Junge-Leute-Seite der SZ möchte einen kleinen Beitrag leisten und veranstaltet am kommenden Samstag, 14. Dezember, ein Benefizkonzert im Bahnwärter Thiel (Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr). Gleich drei Sänger und Bands treten auf: der Singer-Songwriter Jacob Brass, der Newcomer Malik Harris und die Indie-Pop-Band Cosby.

Jacob Brass hat schon alles gemacht, und trotzdem noch viel mehr vor sich. Er nahm in den Abbey-Road-Studios seine Debüt-Platte auf und war mit Künstlern wie Katie Melua auf Tour, und doch fehlt was in seinem persönlichen Puzzle. 2020 wird er ein neues Album veröffentlichen - vorab spielt er seine neuen Songs im Bahnwärter Thiel. Malik Harris ist mit seinen 22 Jahren ein Newcomer, trotzdem hat er bereits sechs Millionen Streams bei Spotify. Die Musik des Halbamerikaners erinnert an Künstler wie Ed Sheeran und ist inspiriert von elektronischen Sounds von Jack Garrat und dem Rap-Flow von Macklemore. Die Musiker von Cosby managen Malik Harris - und haben ebenfalls sofort für das Benefizkonzert zugesagt. Auch die Indie-Electro-Pop-Band bringt 2020 ein neues Album heraus, "Savior". Schon jetzt haben sie das Video "Follow The Leader" veröffentlicht - eine euphorische Pop-Hymne mit einprägsamen Refrain und gesellschaftskritischem Text.

Pop für den guten Zweck, Konzert mit Malik Harris, Jacob Brass und Cosby im Bahnwärter Thiel, Samstag, 14. Dezember, von 19.30 Uhr an, Tickets unter www.bahnwaerterthiel.de/tickets