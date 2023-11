Von Bernhard Blöchl

Er hat es also getan. David Dietl, Sohn des großen Helmut Dietl, hat eine München-Serie gedreht. Lange hat der Absolvent der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin mit sich gerungen, hat in Thüringen inszeniert (sein Kinodebüt "König von Deutschland", 2013) und in Berlin (die Doku "Berlin Bouncer", 2019). Aber eine Serie in München, die reflexartig mit dem Werk seines Vaters verglichen werden würde, mit "Monaco Franze" und "Kir Royal" - da hielt sich der Regisseur zurück. "Ich wusste, wenn ich hier was mache, dann muss das ganz besonders und ganz besonders gut sein", sagte er 2019 im SZ-Interview.