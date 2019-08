4. August 2019, 18:36 Uhr Gute Bilanz 100 000 Besucher auf der Jakobidult

So manchen Dultbesucher hat dieses Jahr der Regen eiskalt erwischt, zum Beispiel am Samstag, als es nachmittags unvorhergesehen heftig schüttete. Jetzt ist die Jakobidult am Mariahilfplatz zu Ende. Und die neun Tage sind nach Angaben des städtischen Wirtschaftsreferats trotz des wechselhaften Wetters erfolgreich verlaufen. Etwa 100 000 Besucher seien dieses Jahr zur Dult gekommen, schätzt das Referat. Das wären dann 34 000 mehr als bei der Jakobidult im Vorjahr. Auch die Kaufleute und Schausteller sprechen von einem "guten Verlauf" der Dult. Das liegt unter anderem auch daran, dass nicht nur das Münchner Stammpublikum in die Au gekommen war, sondern auch viele Touristen. Dieses Jahr waren laut Veranstalter besonders regionale Spezialitäten wie die "Bayernnudel" gefragt, eine weiß-blau gefärbte Pasta. Die nächste Auer-Dult findet vom 19. bis 27. Oktober statt.