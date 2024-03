Von Gertrude Fein

Fast jeder, der im Münchner Westen oder in Germering aufgewachsen ist, kennt das Wirtshaus in Freiham. Und die Älteren erzählen gerne, wie es früher dort zugegangen ist und schwelgen in Erinnerungen. In grauer Vorzeit, so in den Sechziger- und Siebzigerjahren waren die Gasträume dunkle, verräucherte Höhlen. Die Alteingesessenen sogen an ihrem Stumpen oder an ihrer Pfeife, die Jüngeren fanden damals die roten Filterlosen einheimischer Herstellung oder die Bleu aus Frankreich cool.