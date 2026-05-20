Für Max, den Sohn von Gustl Bayrhammer, war es kein Thema, aber seine Enkel Florian, Fabian und Sebastian treibt es um: Sie wollen ein angemessenes Denkmal für ihren Großvater, den Volksschauspieler. Schon seit ein paar Jahren verfolgen die drei Brüder den Gedanken, für ihn in München eine Statue zu errichten. Die Gedenktafel im Lehel zum 30. Todestag von Gustl Bayrhammer genügt ihnen nicht. Jetzt sind sie ihrem Ziel so nah wie noch nie. „Wenn ein Helmut Fischer, ein Sigi Sommer, ein Helmut Dietl und sogar der Pumuckl ein Denkmal haben, warum dann nicht unser Opa?“, sagt Florian Bayrhammer, 51, beim Treffen mit dem Trio im Wohnzimmer seines Bruders Fabian, wo ein vielfarbiges Porträt seines Großvaters hängt.